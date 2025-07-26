قيادي بحماس: تعاملنا بمسؤولية ومرونة في المفاوضات وطالبنا بضمان تدفق المساعدات

أكد قيادي في حركة حماس، اليوم، أن الحركة تعاملت منذ بداية المسار التفاوضي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بـ"مسؤولية ومرونة عالية"، مشددًا على أن الأولوية كانت لحماية الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.

وقال القيادي في تصريحات صحفية، إن الحركة طالبت بضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كثيف ومستمر، مع التأكيد على ضرورة توزيعها من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها المعتمدة فقط، دون أي تدخل من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار القيادي إلى أن حماس حرصت، ضمن المقترحات المقدمة، على تقليل عمق المناطق العازلة التي يبقى فيها الاحتلال خلال فترة الستين يومًا المقترحة في المرحلة الأولى من الاتفاق، لضمان عدم تغيير الواقع الميداني بما يخدم مخططات الاحتلال.

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى اتفاق هدنة طويل الأمد بين إسرائيل وحماس، يشمل ترتيبات لوقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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