سقط أثناء عمله، الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع عامل بالهرم

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في مصرع نتيجة سقوطه من عقار في منطقة الهرم، للوقوف على أسباب الحادث.

وأفاد شهود العيان أن العامل اختل توازنه أثناء عمله، مما أسفر عن سقوطه مصرعه، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

سقوط عامل من عقار بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار بمنطقة الهرم، بإجراء التحريات تبين أن عامل أثناء أداء عمله بعقار اختل توازنه، وتعرض للسقوط من الطابق الرابع، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، من كسور ونزيف.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.