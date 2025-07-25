الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

سقط أثناء عمله، الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع عامل بالهرم

مصرع شاب
مصرع شاب

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في مصرع نتيجة سقوطه من عقار في منطقة الهرم، للوقوف على أسباب الحادث. 

وأفاد شهود العيان أن العامل اختل توازنه أثناء عمله، مما أسفر عن سقوطه مصرعه، وصرحت النيابة بدفن الجثة. 

سقوط عامل من عقار بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار بمنطقة الهرم، بإجراء التحريات تبين أن عامل أثناء أداء عمله بعقار اختل توازنه، وتعرض للسقوط من الطابق الرابع، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، من كسور ونزيف.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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أمن الجيزة نيابة الجيزة الجيزة منطقة الهرم

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