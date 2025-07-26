التحقيقات تكشف تفاصيل اتهام فتاة ووالدها بالتخلي عن رضيع في الصف

تتكشف يوما بعد يوم تفاصيل قضية مؤلمة هزت منطقة الصف بالجيزة، حيث وجهت النيابة العامة لفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما ووالدها تهمة التخلي عن طفل حديث الولادة وتركه أمام أحد المساجد.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الدافع وراء هذا الفعل المروع كان محاولة يائسة لإخفاء حمل غير شرعي.

بداية العلاقة غير المشروعة ومأساة الأمومة المبكرة

وبدأت القصة بعلاقة عاطفية نشأت بين الفتاة القاصر وشاب، سرعان ما تجاوزت حدودها لتتحول إلى علاقة غير مشروعة.

ولم يمر وقت طويل حتى اكتشفت الفتاة أنها حامل، لتجد نفسها في مواجهة واقع قاسي وصادم، وفور علم الشاب بالأمر، ترك الفتاة سافر إلى إحدى دول الخليج، تاركا الفتاة وحيدة تواجه مصيرا مجهول.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، ومع شعورها بالخوف من الفضيحة الاجتماعية والعار الذي قد يلحق بأسرتها، لجأت الفتاة إلى والدها لطلب المساعدة في التخلص من هذا العبء غير المتوقع فطرقت في أذهانهم فكرة تركها أمام أحد المساجد بالصف.

اكتشاف الرضيع: بلاغ يهز المجتمع وتكاتف الأجهزة الأمنية

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة ملقى أمام مسجد في دائرة قسم الصف.

على الفور، هرعت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الرضيع، وتم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،

وبدأت الأجهزة الأمنية حملة مكثفة من البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين، اعتمدت التحقيقات بشكل كبير على مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة في محيط المسجد.

وكانت هذه الكاميرات بمثابة شهود صامتين على الجريمة، حيث أظهرت لقطاتها بوضوح الفتاة ووالدها وهما يقومان بترك الرضيع في هذا المكان، وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الفتاة ووالدها، وتم ضبطهما واقتيادهما للتحقيق.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود العيان الذين كانوا متواجدين في محيط المسجد وقت وقوع الحادث، أكد الشهود رؤيتهم للفتاة بوضوح أثناء قيامها بترك الطفل أمام المسجد، وهو ما يدعم الأدلة التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية.

وفي ضوء هذه التطورات، أصدرت النيابة العامة عددا من القرارات الهامة، التحفظ على المتهمين، لاستكمال التحقيقات معهم.

وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، حيث طلبت النيابة تحريات إضافية ومفصلة من الأجهزة الأمنية للكشف عن جميع الجوانب الخفية في القضية والتأكد من عدم وجود أطراف أخرى متورطة.

واستكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أكدت النيابة على ضرورة استكمال جميع التحقيقات اللازمة وتجميع كافة الأدلة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتهمين.

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