الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

لسرقة دراجة بخارية، حبس عاطل شرع في قتل شخصين بسلاح أبيض بالصف

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل شرع في قتل شخصين بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابتهما بـمنطقة الصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات 

 

نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالصف

 

تلقى المقدم أحمد السويركى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، يفيد يفيد بنشوب مشاجرة وبإصابة شخصين بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين إصابة “مصطفى. ف” 40 سنة، بطـعنة نافذة بالصدر، و"هانى.ص" 44 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، بسلاح أبيض على يد “إسلام. ح” 22 سنة، في مشاجرة بينهم بسبب سرقة المتهم دراجة بخارية من المجني عليه الأول.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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