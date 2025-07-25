وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتابع جهود الفرق الطبية باحتفالات العيد القومي

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الجمعة عددا من مواقع الفرق الخارجية المشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة.



وأوضحت أن مشاركة مديرية الصحة تشمل تواجد العيادات المتنقلة للقوافل الطبية وفرق التأمين الطبي والعيادات المتنقلة للصحة الإنجابية بالإضافة لتقديم خدمات المبادرات الصحية ١٠٠ مليون صحة والتي تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية (الرئة- القولون- البروستاتا-عنق الرحم).

وكذلك متابعة فرق التواصل المجتمعي من الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية لرفع الوعي الصحي لدى المترددين والتعريف بخدمات ١٠٠ يوم صحة المجانية، التي تقدمها وزارة الصحة بمختلف منشآتها الصحية.

وأعربت الدكتورة غادة ندا عن تقديرها لكل الفرق الطبية والإشرافية المشاركة، والمتواجدة مع الجمهور يوميًا، خلال احتفالات العيد القومي و١٠٠ يوم صحة.

كما أكدت وكيلة الوزارة أن المديرية مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لضمان توفير الخدمات الصحية بجودة عالية خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، مشيرة إلى أن العمل الميداني وتواجد الفرق الطبية بين المواطنين يعكس التزام الدولة بصحة المواطن كأولوية قصوى.

واختتمت وكيلة الوزارة جولتها بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد، التعاون المثمر بين الجهات التنفيذية والصحية بالمحافظة لضمان خروج جميع الفعاليات بصورة مشرفة وآمنة صحيًا.



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