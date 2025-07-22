شهود العيان في مصرع لص سقط من علو بالجيزة: حاول الهرب من مالك الشقة

أجرت نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع لص حاول السرقة، وأثناء محاولته الهرب سقط من الطابق الرابع في بولاق الدكرور، ما أسفر عن مصرعه.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنه أثناء محاولة اللص الهرب من مالك شقة لمحاولته سرقتها، سقط مفارقا الحياة.

سقوط شخص من عقار في بولاق الدكرور

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار في بولاق الدكرور.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل حاول سرقة أجهزة كهربائية من شقة، وأثناء تواجده بالشقة، فوجئ بحضور مالكها مما دفعه لمحاولة الهرب، إلا أنه سقط من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستجواب مالك الشقة.

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