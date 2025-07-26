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ثقافة وفنون

نقابة المهن الموسيقية: بينا وبين طارق الشناوي القانون والناقد يرفض التعليق

طارق الشناوي ومصطفى
طارق الشناوي ومصطفى كامل، فيتو

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا إعلاميًّا بشأن تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي بشأن أزمة المطرب راغب علامة.

 

وجاء في نص البيان: "تابعت نقابة المهن الموسيقية ما ورد على لسان  طارق الشناوي، خلال ظهوره في برنامج "الستات" على قناة النهار، والذي وصف فيه قرارات النقابة بشأن الفنان راغب علامة بأنها "عشوائية" وخالية من الدراسة والمنطق، كما تهكم فيها على قيادة النقابة ومجلسها بعبارات مسيئة ومشينة".

 

وتابع البيان: "إن هذه التصريحات لا تندرج تحت النقد المهني، بل تمثل تشهيرًا وقذفًا وازدراءً علنيًّا بشخص نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، وهو ما يشكل جرائم معاقبًا عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات".

 

وأعلنت  نقابة المهن الموسيقية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المذكور، دفاعًا عن كرامة مؤسساتها وأعضائها، ورفضًا لأي إساءة تطال كيانها أو تنال من نزاهتها.

وتواصلت فيتو مع المسؤول القانوني لنقابة المهن الموسيقية الذي أكد أن التصريحات تحمل كل سيئ، والطريق القانوني أمامنا في كافة الإجراءات ضد طارق الشناوي.

 

وحاولت فيتو التواصل مع الناقد الفني طارق الشناوي للرد على الأزمة وبيان نقابة المهن الموسيقية إلا أنه لم يستجيب، ورفض التعليق على الأزمة.

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طارق الشناوي نقابة الموسيقيين مصطفي كامل

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