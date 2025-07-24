صفقات الدوري الإنجليزي الجديدة تهدد عرش هالاند.. أرقام إيكيتيكي وجيوكيريس التهديفية مرعبة.. ويتفوقان على مهاجم مانشستر سيتي

سيكون النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب ومهاجم مانشستر سيتي، على موعد مع منافسة شرسة على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل 2025-2026، في ظل انضمام الفرنسي هوجو إكيتيكي واقتراب السويدي فيكتور جيوكيريس من الانضمام إلى آرسنال.

محمد صلاح وإيزاك تفوقا على هالاند في الموسم الماضي

ورغم فوزه بالحذاء الذهبي في أول موسمين له مع مانشستر سيتي، إلا أن هالاند لم يكن الهداف الأول في الموسم الماضي، حيث تفوق عليه كل من ألكسندر إيزاك ومحمد صلاح في عدد الأهداف.

لكن الموسم المقبل سيشهد انضمام اثنين من أبرز المهاجمين في أوروبا إلى البريميرليج، إذ بات جيوكيريس مهاجم وهداف سبورتنج لشبونة البرتغالي قريبًا جدًا من التوقيع مع آرسنال، بينما أعلن ليفربول تدعيم صفوفه بصفقة إكيتيكي القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة طموحة لحامل اللقب.

مع انتقال اثنين من أكثر المهاجمين طلبًا في السوق إلى إنجلترا، سيكون هناك صراع شرس بين هؤلاء المهاجمين الأخطر في العالم بمباريات الدوري الإنجليزي.

هوجو إيكيتيكي، فيتو

مقارنة بالأرقام بين هالاند وإيكيتيكي وجيوكيريس

رغم أن جيوكيريس يلعب في دوري يعد أقل تنافسية من نظيريه، إلا أنه تصدر قائمة الهدافين في الموسم الماضي بتسجيله 39 هدفًا، مقابل 22 سجلها هالاند و15 لـ إكيتيكي.

وتمكن المهاجم السويدي من تحقيق هذا الرقم خلال 31 مباراة كأساسي و2,804 دقيقة لعب، مع تسديد 127 كرة على المرمى.

وحسب بيانات موقع "FBREF"، تصدر جيوكيريس عددًا من المؤشرات المهمة، أبرزها عدد الأهداف لكل 90 دقيقة، حيث بلغ معدله 1.25 هدف، متقدمًا على هـالاند (0.72) وإكيتيكي (0.53).

وفي صناعة الأهداف أيضًا، جاء جيوكيريس في الصدارة بمعدل 0.22 تمريرة حاسمة في كل 90 دقيقة، يليه إكيتيكي بـ0.18، بينما حل هالاند ثالثًا بـ0.10 فقط.

وبناءً على الأهداف والصناعات في كل 90 دقيقة، يُعد جيوكيريس الأفضل بمعدل إجمالي 1.48، ينخفض إلى 1.09 عند احتساب الأهداف غير المحتسبة من ركلات الجزاء.

أما إكيتيكي فقد تفوق بشكل طفيف على هالاند في هذا الجانب، بمعدل 0.77 مقابل 0.72 للنرويجي.

وتُظهر الأرقام أيضًا أن جيوكيريس سجل أعلى معدل أهداف متوقعة بلغ 0.99، بينما تصدر هالاند من حيث نسبة التسديدات التي وصلت إلى المرمى بـ52.9%.

جيوكيريس، فيتو

جيوكيريس يستعد للعودة إلى إنجلترا

ورغم بدايته المتعثرة في إنجلترا مع برايتون، إلا أن جيوكيريس تألق لاحقًا مع كوفنتري ثم انطلق نحو النجومية مع سبورتنج لشبونة، وهو حاليًا يقترب من العودة إلى البريميرليج عبر بوابة أرسنال، وسط آمال جماهير الجانرز بأن يكون المهاجم الذي طال انتظاره في حملات الفريق الثلاث الأخيرة للمنافسة على اللقب.

أما إكيتيكي، الذي لطالما كان هدفًا لكبار الأندية، فسيحصل أخيرًا على فرصته الكبيرة مع ليفربول، حيث يأمل في ترك بصمة قوية على الساحة الإنجليزية.

ليفربول يعلن تعديل موعد مباراتين في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

أعلن نادي ليفربول تعديل مواعيد مباراتين له في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي (2025-2026) خلال شهر سبتمبر المقبل.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس المقبل بمواجهة ليفربول وبورنموث.

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي أنه تم تعديل موعد مباراتي بيرنلي وإيفرتون حيث جاءت المواعيد الجديد للمباريات كالتالي:

- بيرنلي ضد ليفربول: الأحد 14 سبتمبر (الساعة 4 مساء).

- ليفربول ضد إيفرتون (ديربي ميرسيسايد): السبت 20 سبتمبر (2:30 مساء).

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