السولية يعلق على انضمامه إلى سيراميكا بعد رحيله عن الأهلي

أبدى عمرو السولية، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، سعادته بالانضمام إلى الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيله عن الأهلي.

تصريحات عمرو السولية

قال عمرو السولية، إنه فضّل الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا، لأنه فريق يلعب كرة قدم مختلفة، ولديه أهداف محددة يسعى لتحقيقها، وفاز بكأس عاصمة مصر ٣ مواسم متتالية، ما يعني أنه فريق ينافس على البطولة وهو أمر مهم.

وتابع أن الأجواء داخل سيراميكا كليوباترا تشبه الأهلي من حيث الاستقرار ووجود نظام يسير عليه الجميع، فضلًا عن وجود الكابتن علي ماهر مديرًا فنيًا للفريق حيث إنه مدرب مميز للغاية.

وأضاف أن سيراميكا كليوباترا يضم مجموعة لاعبين على مستوى عال، ويملكون خبرات كبيرة، وسبق أن لعب مع عدد منهم في المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار السنية ولذلك فهو يعرف الكثير منهم.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن لديه أهداف عديدة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد، من خلال مساعدة الفريق على تحقيق نتائج جيدة بجانب المشاركة بصفة أساسية للعودة إلى مستواه المعروف، خاصة وأنه لم يكن يشارك الفترة الماضية بشكل مستمر وأي لاعب يحتاج للمشاركة دائمًا حتى يقدم الأداء المنتظر منه.

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