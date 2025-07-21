الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق لـ كريم نيدفيد على انتقاله إلى سيراميكا

كريم نيدفيد، فيتو
كريم نيدفيد، فيتو

أعرب كريم نيدفيد لاعب  سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بخطوة الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من النادي الأهلي.

وأكد كريم نيدفيد أن هذه الخطوة مهمة في مسيرته، مشيرًا إلى أنه فضّل الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا على عدة أندية لوجود مقومات النجاح داخل المنظومة الخاصة بالنادي.

كريم نيدفيد ينضم الي سيراميكا 

وأضاف أن وجود الكابتن علي ماهر مديرًا فنيًا للفريق أمر ساعده على اتخاذ القرار خاصة وأنه يعلم إمكانياته، لكنه في النهاية سعيد بالتواجد في نادي سيراميكا كليوباترا خاصة وأنه فريق له وضعه الخاص في الدوري الممتاز.

وأكمل أن سيراميكا كليوباترا يحقق نتائج جيدة على مدار المواسم السابقة وفاز بكأس عاصمة مصر ٣ سنوات متتالية، وهو ما يؤكد مكانة هذا الفريق.

وكشف أنه تواصل مع كابتن سعد سمير لاعب سيراميكا كليوباترا خلال الفترة الماضية وأكد له أن بيئة العمل داخل النادي تساعد على النجاح والمنافسة وهو ما يبحث عنه أي لاعب.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن لديه تطلعات كثيرة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد، حيث يتمنى الحصول على مركز مؤهل لبطولة أفريقيا، والحفاظ على لقب كأس عاصمة مصر، وتحقيق نتائج جيدة في السوبر المصري بالوصول لنهائي البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيراميكا سيراميكا كليوباترا الأهلي كريم نيدفيد علي ماهر

مواد متعلقة

تعادل بيراميدز وباندرما سبور 2/2 وديا (صور)

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة "زلاكة" أثناء ودية باندرما سبور التركي

بيراميدز يتقدم علي باندرما سبور التركي بهدف في الشوط الأول (صور)

إكرامي في حراسة المرمى، تشكيل بيراميدز لمواجهة باندرما سبور التركي وديا

بيراميدز يواجه "باندرما سبور" في معسكر تركيا

مشاركة ماييلي وتوريه في مران بيراميدز.. وتدريب تأهيلي لثلاثي الفريق

يورتشيتش يقرر إلغاء تدريب بيراميدز غدا ( صور)

المصري يتعادل مع الصفاقسي في أولى ودياته بمعسكر تونس

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2025 في قنا على موقع فيتو

خلال ساعات، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 غدا

بعد منعه من الغناء بمصر، رسالة من راغب علامة لـ مصطفى كامل

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

هخلص وأكلمك، معلق مباراة الأهلي والملعب التونسي يتحدث في الهاتف على الهواء (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالخير الكثير والرزق الوفير

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالحصول على مكافأة مالية

ما حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة أو سماعها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية