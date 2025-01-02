رئيس جهاز النوبارية يبحث مع عميد كلية الفنون التطبيقية بدمنهور سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الدكتور حازم قطري عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة دمنهور فرع النوبارية، والوفد المرافق له، في إطار العمل على وضع أسس للتعاون المشترك بين الجهاز والكلية.

تهدف هذه الزيارة إلى بحث تطوير ميادين ومداخل المدينة بأسلوب علمي وأكاديمي يراعي الجوانب البصرية والفنية، بما يعكس الهوية الثقافية والبيئية المميزة للمدينة.

خلال اللقاء، ناقش الطرفان سبل الاستفادة من خبرات كلية الفنون التطبيقية في تقديم تصميمات وحلول إبداعية لتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

وأكد المهندس أشرف السماليجي، أهمية هذا التعاون في تعزيز الطابع الجمالي والبيئي للمدينة، بما يدعم رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.



من جانبه، أعرب عميد كلية الفنون التطبيقية عن سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى التزام الكلية بتقديم رؤى مبتكرة تخدم الأهداف التنموية للمدينة، وتعكس طابعها المميز، ومن المتوقع أن يشهد هذا التعاون خطوات عملية قريبًا تشمل وضع خطة تنفيذية لتطوير الميادين والمداخل الرئيسية، بما يعزز من جاذبية المدينة للمقيمين والزوار.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، مع مسئولى شركات المقاولات العاملة ومسئولي مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بعد عودته من الجولة التفقدية بمدينة سانت كاترين، وبحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشاري المشروع.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، تتم متابعته بشكل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، البرامج الزمنية التفصيلية الخاصة بكل شركة للانتهاء من مختلف مكونات المشروع، مجددًا توجيهه بتكثيف أعداد العمالة والمعدات، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف العاملة بالمشروع لسرعة إنهاء الأعمال.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه خلال زيارته الأخيرة لمشروع موقع التجلي الأعظم، تم رصد تأخر معدلات التنفيذ الخاصة بالفندق الجبلي، وتأخر في أعمال التشطيبات الداخلية، بجانب تأخر الأعمال بالنزل البيئي عن الأداء المطلوب، مشيرا إلى أنه لابد من دفع عجلة العمل من الشركة المنفذة خلال 10 أيام بحيث يتم العمل بمختلف المواقع بالنزل البيئي، موجهًا بأن يكون هناك تقدم بالأعمال خلال أسبوع مع زيادة العمالة وزيادة الاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع، بجانب تكثيف العمل بالمسجد بالبلدة التراثية والانتهاء من الأعمال بمنطقة الزيتونة أيضًا.

ووجه المهندس شريف الشربيني، في هذا الصدد بإعداد تقرير أسبوعي للمتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمشروع، واستعراض آلية التقييم التي يتم العمل بها بمختلف جوانبه.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العمل على زيادة أعداد العمالة والمعدات لدفع عجلة العمل، ووضع خطط واضحة لتيسير عملية المتابعة لجميع الأعمال والتقدم الملحوظ في أعمال كل شركة.

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