الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه مساء اليوم الجمعة،  أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد ذكرت أن صفارات إنذار دوت في مناطق بالضفة الغربية والنقب والبحر الميت.

بالأمس الخميس، قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي: “مع المأساة في قطاع غزة نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية”.

جماعة الحوثي تدرس خيارات تصعيدية ضد إسرائيل 


وأضاف عبدالملك الحوثي: نطور قدراتنا العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه وفتح منافذ للعبور لنصرة الشعب الفلسطيني هو ما نتمناه ونسعى إليه.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطات الإسرائيلية أعلنت عملية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الصاروخ ربما سقط في الطريق ولن تطلق أي صافرات إنذار.

ومن جانبها  قالت "القناة 14" العبرية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة على خطة هجومية كبيرة ضد الحوثيين بزعم وضع حد للحوادث الإرهابية وعمليات الإطلاق العديدة على إسرائيل.

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جيش الاحتلال الضفة الغربية جماعة الحوثى

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