السبت 26 يوليو 2025
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اقتصاد

10 معلومات عن حساب بداية في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي،فيتو
البنك التجاري الدولي،فيتو

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن حدود المعاملات في حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

1- الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه 

2- الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه 

3- يتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

4- رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)

5- لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

6- إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

7- إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

8- إعفاء من رسوم فتح الحساب

9- اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online.

10- إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن مدى إمكانية التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى أخرى عبر خدمات الإنترنت البنكي.

ومن جانبه أوضح مسؤولون البنك التجاري الدولي أنه حاليًّا لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

وأوضح البنك التجاري الدولي CIB أن القائمة في هذه المعاملات تشمل ما يلي: 

معاملات العملة الأجنبية في البنك التجاري الدولي 

1- التحويل من حساب عملة أجنبية إلى حساب بالجنيه المصري فقط بين حسابات العميل، لحسابات أخرى داخل البنك ولحسابات خارج البنك.

2- التحويل من حساب العملة الأجنبية إلى حساب عملة أجنبية أخر، بشرط أن يكون الحسابين بنفس العملة الأجنبية، فقط بين حسابات العميل  ولحسابات خارج البنك.

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