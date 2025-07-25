الذهب يفقد بريقه بعد صعود قياسي.. المعدن الأصفر يتراجع بضغط جني الأرباح وتحسن التجارة العالمية.. والأوقية تسجل 3330 دولارا بعد إعلان الاتفاقيات التجارية الجديدة

شهدت أسواق الذهب العالمية والمحلية اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، تراجعا ملحوظا بعد أيام من الصعود المتواصل، حيث هبط السعر العالمي للأونصة إلى 3330 دولار، بينما انخفض عيار 21 في مصر إلى 4,625 جنيه للجرام، حيث جاء هذا التعديل نتيجة تحسن المخاطر الجيوسياسية وتوقعات اتفاقيات تجارية عالمية، ما قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.

عوامل الضغط على الأداء العالمي للذهب

هناك العديد من عوامل الضغط التي أثرت على الأداء العالمي للذهب، والتي يأتي من أبرزها شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد إعلان اجتماع مسؤولين أمريكيين وصينيين في ستوكهولم لمناقشة تمديد المفاوضات التجارية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة واليابان، وإندونيسيا والفلبين، مما قلل الطلب على الأصول الآمنة.



أسباب التراجع بعد الصعود القياسي

ظهرت العديد من الأسباب التي دعمت تراجع الذهب عالميا ومحليا، والتي يأتي في مقدمتها تحسن المفاوضات التجارية، وهذا نتيجة التفاؤل حيال تمديد الموعد النهائي للتفاوض بين الصين والولايات المتحدة حتى 12 أغسطس، مما عزز ثقة المستثمرين في الأسواق الخطرة، بجانب تراجع الطلب على الملاذ الآمن، حيث أدت صفقات التجارة الأمريكية مع اليابان والاتحاد الأوروبي إلى انخفاض الطلب على الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ولم تقف أسباب التراجع عند هذا الحد فقط، ولكن هناك عمليات جني الأرباح التي ركز عليها المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، مما جعلتهم يقومون ببيع الأصول وجني الأرباح من المعدن الأصفر بعد ارتفاعه بنسبة 24.8% منذ بداية 2025، بجانب توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، حيث توقع المستثمرون إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع احتمالية خفضها في سبتمبر، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحمل الذهب.

ويتوقع محللو "أواندا" استقرار الذهب حول 3,360 دولار للأونصة، مع دعم ضعفه عند 3,320 دولار خلال الفترة الحالية، أما بالنسبة لتوقعات 2025–2026، فإنه في حال استمرار التوترات، قد يرتفع الذهب إلى 3,675 دولار للأونصة، بنسبة ارتفاع 10%.

وقال بيتر جرانت، نائب رئيس شركة زانر ميتالز وكبير محللي المعادن فيها، إن الاتفاق الذي توصلت إليه اليابان مهم، وهناك أمل في إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في أول أغسطس، وهذا يضعف الطلب على الملاذات الآمنة، إذ تدفع زيادة الرغبة في المخاطرة رأس المال نحو الأصول عالية المخاطر.

وكان دبلوماسيان أوروبيان، أفادا بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من إبرام اتفاق تجاري قد يتضمن فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 15% على السلع الأوروبية، بعد اتفاق واشنطن مع اليابان.

وسجل مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق في جلسة الخميس، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بدعم من مؤشرات على انحسار التوترات التجارية، وأظهرت بيانات أمريكية انخفاضا غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استقرار سوق العمل رغم تباطؤ التوظيف.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 29 و30 يوليو، بينما ترجح الأسواق خفضًا للفائدة في سبتمبر المقبل.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

تراجعت الفضة 0.4% إلى 38.91 دولار للأونضة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، وانخفض البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1229.94 دولار، فيما صعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1238.73 دولارا.

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