تراجع أسعار النفط للجلسة الرابعة رغم تقدم المفاوضات التجارية

تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، في وقت تركزت فيه أنظار المستثمرين على تطورات المفاوضات التجارية، ولا سيما الاتفاق التعريفي بين الولايات المتحدة واليابان، وذلك قبل صدور بيانات المخزونات النفطية الأمريكية المرتقبة.

تراجع أسعار النفط عالميا

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بنحو 35 سنتًا أو ما يعادل 0.5% إلى 68.24 دولار للبرميل، عند الساعة 12:46 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 33 سنتًا أو 0.5% إلى 64.98 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد شهدا تراجعا بنحو 1% في الجلسة السابقة، بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

اتفاق تجاري مع اليابان

وجاء التراجع رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده توصلت إلى اتفاق تجاري مع اليابان، يشمل فرض رسوم بنسبة 15% على الواردات الأمريكية القادمة من هذا البلد الآسيوي.

من جانبها، تعتزم المفوضية الأوروبية عرض حزمة من الرسوم الانتقامية بقيمة 93 مليار يورو (ما يعادل 109 مليارات دولار) على المنتجات الأمريكية، لكنها لا تزال تأمل في التوصل إلى تسوية تفاوضية مع واشنطن لتجنب تطبيق رسوم جمركية أميركية بنسبة 30%.

بيانات المخزونات الأمريكية

وفي انتظار الأسواق، تُسلّط الأضواء الآن على بيانات المخزونات الأمريكية التي تصدر لاحقًا اليوم عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والتي من شأنها أن تقدم إشارات جديدة حول وضع الطلب والعرض.

على صعيد آخر، برز تطور قد يدعم الأسعار، بعد أن أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد تدرس فرض عقوبات على النفط الروسي ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر يوم الجمعة الماضي، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، متضمّنة خفض سقف سعر النفط الروسي.

وفيما يتعلق بالإمدادات الفعلية، أفادت مصادر صناعية لوكالة «رويترز» أن عمليات شحن خام أذربيجان عبر ميناء جيهان التركي قد استؤنفت الأربعاء، وذلك بعد تأخيرات استمرت عدة أيام نتيجة فحوص مشددة مرتبطة بمشكلة تلوث.

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