الجمعة 25 يوليو 2025
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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب بتعاملات مساء اليوم الجمعة فى الصاغة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية بتداولات مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، بجميع العيارات، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.  

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

 

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيها.   

سعر جرام الذهب عيار 21 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيها.  

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3994 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيها.  

 

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.  

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر  

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي.    

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

يعد الاستثمار في الذهب من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما ان الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويُعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل انحاء العالم، حيث زاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار. 

كما أنه يُعد خيارًا مناسبًا للمستثمرين الأفراد وصغار المدخرين، وتدعم الحكومة هذا التوجه من خلال مبادرات مثل "الذهب المدخر" لتعزيز الثقافة الاستثمارية، حيث ان الاستثمار في الذهب لا يحقق فقط الأمان المالي، بل يساهم أيضًا في تنشيط السوق المحلية

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