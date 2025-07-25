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رياضة

محاضرة فنية من يانيك فيريرا للاعبي الزمالك قبل مباراة وادي دجلة

يانيك فيريرا وجون
يانيك فيريرا وجون إدوارد

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم الجمعة بفندق الإقامة بالعاصمة الإدارية، قبل مواجهة وادي دجلة الودية المقرر لها بعد قليل.

مباراة الزمالك ووادي دجلة 

وشرح المدير الفني خلال المحاضرة العديد من الجوانب الفنية والخططية استعدادًا للمباراة الودية، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.
 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وديًا أمام وادي دجلة في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي النادي، في إطار المعسكر المقام بالعاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الجديد.

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وكان الفريق فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

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