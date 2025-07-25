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محافظات

انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالفيوم، غدا

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المدارس أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات النقل "الدور الثاني" التي تنطلق غدا السبت، بجميع المراحل في كل الإدارات التعليمية بالمحافظة.

تنسيق بين الإدارات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم  التنسيق الكامل بين  الإدارات التعليمية والمديرية، لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة، وأخطرت كل الإدارات بتطبيق تعليمات سير الامتحانات داخل اللجان.

تعليمات سير الامتحانات

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الى أنه تم  الانتهاء من تجهيز جميع لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر مع تحقيق الانضباط داخل اللجان، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة، والتنبيه على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام الكامل بمواعيد فتح اللجان وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة. 

ومنع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا داخل اللجان سواء للطلاب أو المراقبين، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان من حيث التهوية والانضباط والنظافة، وسرعة الإبلاغ عن أي مشكلة فورًا لغرفة العمليات بالمديرية، والتأكيد على احترام الطلاب داخل اللجان، والتعامل التربوي الراقي من الملاحظين.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه سيتم  المتابعة الميدانية المستمرة من قبل قيادات المديرية والإدارات التعليمية لضمان حسن سير العمل داخل اللجان وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

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