وصفهن بالفاشلات، مهاجم المكسيك يعتذر عن تصريحاته ضد النساء ورئيسة بلاده تتدخل

أثار المهاجم الدولي السابق المكسيكي خافيير "تشيتشاريتو" هرنانديز حالة من الجدل بعد الإساءة الناجمة عن تعليقات أدلى بها بحق النساء والتي اعتبرت "متحيزة جنسيا" وأدت إلى عقوبات بحقه من قبل الاتحاد المكسيكي لكرة القدم وإدانة من ناديه جوادالاخارا ورئيسة البلاد.

هجوم على النساء

وأصبح تشيتشاريتو الذي دافع عن ألوان المنتخب المكسيكي في 109 مباريات بين 2009 و2019 سجل خلالها 52 هدفا ما جعله الهداف التاريخي لبلاده، محط انتقادات بعدما نشر مؤخرا مقطع فيديو على تيك توك انتقد فيه النساء وقدم لهن النصائح قائلا: "أيها النساء، أنتن فاشلات، أنتن تستأصلن الرجولة من خلال جعل المجتمع شديد الحساسية".



وأضاف أن على النساء الاهتمام بالمنزل:"فهو أثمن مكان لنا نحن الرجال. لا تخافي من أن تكوني امرأة، وأن تسمحي لنفسك بأن يرشدك رجل لا يريد سوى شيء واحد: أن يراك سعيدة".

الاتحاد المكسيكي يتحرك ضده



وفي رده على اللاعب المخضرم الذي عاد إلى فريق بداياته جوادالاخار في يناير 2024 قادما إليه من لوس أنجليس جالاكسي الأميركي، أصدر الاتحاد المكسيكي للعبة بيانا استنكر فيه هذه التصريحات التي "تروج لصور نمطية جنسية، وتُعتبر عنفا إعلاميا، وتتعارض مع المساواة بين الجنسين في الرياضة ولذلك، قرر الاتحاد "فرض غرامة وتوجيه إنذار له".

تحرك من نادي جوادالاخارا المكسيكي



من جانبه، نأى جوادالاخارا بنفسه عما صدر عن لاعبه، معربا عن أسفه بالقول إن هذه الرسائل "تمثل موقفا فرديا يتعارض مع مبادئ وقيم مؤسستنا".



وشدد النادي على أنه يدافع عن "تعزيز بيئات آمنة وشاملة، مع إلتزام دائم بتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء".

رئيسة المكسيك ترد



وعلى أعلى مستوى حكومي، استنكرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم "فكرة ذكورية جدا" صباح الأربعاء خلال مؤتمر صحافي.



وأضافت الرئيسة اليسارية "هذا ليس جدلا مع تشيتشاريتو، فهو لاعب كرة قدم رائع ومثّل المكسيك في عدة مناسبات، لكن من المهم أن يعترف جميع الرجال في بلدنا بالنساء كأفراد"، معتبرة أنه ما زال أمام اللاعب "الكثير ليتعلمه" حول دور المرأة في المجتمع. بإمكان النساء الوصول إلى حيث يشأن. وهذه علاقة مساواة" مع الرجال.

اعتذار عن الخطأ



وقال النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي في منشور على إنستجرام "آسف بعمق لأي لبس أو إزعاج ربما سببته تعليقاتي الأخيرة، لم يكن في نيتي أبدا السخرية أو الإيذاء أو التفرقة".





وأضاف ابن الـ37 عاما "أستمع، أتأمل وألتزم بالتعبير عن نفسي بوضوح ومراعاة أكبر، خاصة في مثل هذه القضايا الحساسة".





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