نتيجة الفحوصات الطبية لـ صلاح مصدق وبنتايج

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كل من؛ محمود بنتايج وصلاح مصدق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة الثنائي بشد عضلي خفيف.

بنتايج وصلاح مصدق

ويخضع اللاعبان لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية، في معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غدًا الجمعة قبل ختام المعسكر المغلق الحالي.

وكان الفريق فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

وحصل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بمغادرة معسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية نظرًا لوفاة زوجة شقيقه.

وخرج اللاعب من المعسكر عقب التدريب المسائي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب نادي النادي، لحضور الجنازة.

وعمل مدير الكرة على توفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر إلى محافظة المنيا مسقط رأسه لحضور الجنازة.

وتقدم جميع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق بالعزاء لمحمد شحاتة في وفاة زوجة شقيقه.

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