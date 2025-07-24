تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك قبل مواجهة وادي دجلة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خفيفة، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تخفيف الحمل البدني خلال المران، في ظل استعداد الزمالك لمواجهة وادي دجلة وديًا غدًا الجمعة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غدًا الجمعة قبل ختام معسكره الحالي.

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد كبير من اللاعبين خلال ودية وادي دجلة التي تقام غدا الجمعة.

غيابات الزمالك أمام وادي دجلة

ويغيب عن مباراة وادي دجلة أحمد فتوح لتحويله للتحقيق، ومحمد عواد بسبب الإصابة، ومحمد شحاتة بسبب وفاة زوجة شقيقه.

وحصل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بمغادرة معسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية نظرًا لوفاة زوجة شقيقه.

وخرج اللاعب من المعسكر عقب التدريب المسائي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب نادي النادي، لحضور الجنازة.

وعمل مدير الكرة على توفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر إلى محافظة المنيا مسقط رأسه لحضور الجنازة.

وتقدم جميع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق بالعزاء لمحمد شحاتة في وفاة زوجة شقيقه.

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