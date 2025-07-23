السكرتير المساعد لمحافظة دمياط يوجه بإزالة الإشغالات خلال جولة ميدانية (صور)

في إطار توجيهات محافظ دمياط لتحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية

أجرى اللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة ميدانية موسعة بعدد من المواقع الحيوية بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بشأن تحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين العامة، وضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة إشغالات المقاهي بمدينة دمياط

وخلال جولته بمدينة دمياط، رصد السكرتير العام المساعد عددًا من الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام، خاصة من قبل بعض المقاهي التي امتدت على الأرصفة والطرقات. وقد تم على الفور مصادرة الإشغالات، مع توجيه تعليمات صارمة بعدم التهاون مع أي مخالفات من هذا النوع، وتأكيد حق المواطنين في استخدام الطريق دون عوائق.

جولة ميدانية بعدد من المواقع الحيوية بنطاق المحافظة

ضبط سيارة مخالفة لبيع الألعاب بفارسكور

كما شملت الجولة مدينة فارسكور، حيث تم ضبط سيارة أحد المواطنين يقوم باستخدامها في إشغال الطريق العام لبيع لعب الأطفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر تموينية، بالإضافة إلى مصادرة المعروضات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن جهود التصدي للممارسات العشوائية التي تعرقل الحركة وتؤثر على النظام العام.

استمرار الحملات بالتنسيق مع الوحدات المحلية

وأكد السكرتير العام المساعد على استمرار تنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وتيسير حركة المواطنين داخل المدن.

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