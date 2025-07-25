ترامب: حماس لا ترغب في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن حركة حماس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وتأتي هذه التصريحات من البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب قررت إعادة فريقها التفاوضي لإجراء مشاورات عقب رد حماس الأخير.

في ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تدرس حاليًا، بالتعاون مع الحلفاء الأمريكيين، خيارات بديلة لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، من ساحات المسجد الأقصى المبارك عقب أداء صلاة الجمعة.

واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ حسين بعد أن انتهى من أداء صلاة الجمعة، دون أن يتم الإعلان عن الأسباب الرسمية للاعتقال حتى الآن.

ويواصل الاحتلال انتهاكاته التي يمارسها في المسجد الأقصى، حيث يواصل المستوطنون اقتحام الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

أوكسفام: الوضع في غزة تجاوز الكارثة والمنظومة الإنسانية انهارت

وصفت مستشارة الاستجابة الإنسانية في منظمة أوكسفام، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، الوضع في قطاع غزة بأنه "تجاوز حدود الكارثة الإنسانية"، مشيرة إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون يُعد إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.

السلطات الإسرائيلية

وأضافت المستشارة أن المنظومة الإنسانية الدولية في القطاع "انهارت فعليًا"، نتيجة الحصار المستمر والعمليات العسكرية المكثفة، مؤكدة أن فرق أوكسفام والمنظمات الشريكة تواجه عراقيل متواصلة من السلطات الإسرائيلية تعيق وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأشارت إلى أن حجم الدمار ونقص المواد الأساسية، بما في ذلك المياه والغذاء والرعاية الصحية، وصل إلى مستويات غير مسبوقة، محذرة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية طويلة الأمد تهدد حياة ملايين المدنيين.

ودعت أوكسفام عبر مستشارتها إلى تحرك دولي عاجل لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات دون قيود، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وإنقاذ ما تبقى من البنية الإنسانية في القطاع.

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