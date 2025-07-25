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زحام وإقبال كثيف على سوق اليوم الواحد بالدقهلية (صور)

إقبال على سوق اليوم
إقبال على سوق اليوم الواحد بالدقهلية، فيتو

 يشهد سوق اليوم الواحد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، إقبالا وزحاما شديدا على شراء السلع الغذائية.

إقبال وزحام على سوق اليوم الواحد بالمنصورة 

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

 

أسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%

 وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة، وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

 

زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب

 من جهته أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ونظرا لإقبال المواطنين، يتم زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب، كما يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة والبلدي، وتوجد أنواع مختلفة من الأسماك اليوم بالسوق منذ الصباح تتراوح أسعارها من 25 جنيها حتى 135 جنيها.

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