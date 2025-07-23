إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق السياحي بالهرم

شهد الطريق السياحي المتجه إلى المنيب بمحافظة الجيزة، اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حادث انقلاب ميكروباص

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وبدأت فرق المرور في رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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