بعد تحقيقه رقما قياسيا بالدوري الأمريكي، كاميرا خاصة ترصد تحركات ميسي في الملعب

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، عن بث مباشر حصري على منصة تيك توك بعنوان "تسليط الضوء على ليونيل ميسي، وذلك خلال بطولة كأس الدوريات، والمقرر إقامتها في الثاني من أغسطس 2025.

وجاءت تلك الخطوة خاصة أن ظهور ليونيل ميسي الأول في الموسم الماضي عبر البث المباشر بالكاميرا المخصصة في "TikTok "حقق أكثر من 6.4 مليون مشاهدة على حسابَ إنتر ميامي وحساب الدوري الأمريكي مسجلًا رقمًا قياسيًا كأكبر جمهور مباشر لحدث رياضي أمريكي عبر التيك توك.

وأعلنت رابطة الدوري الامريكي تواجد كاميرا خاصة ترصد تحركات ومهارة ليونيل ميسي في الملعب ستعرض عبر التيك توك.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل مع الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا في ظل الشراكة طويلة الأمد بين رابطة الدوري الأمريكي وتيك توك، من خلال تقديم محتوى مبتكر وتفاعلي يركز على أبرز النجوم في البطولة.

فيما كشفت صحيفة أمريكية، عن احتمال تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، لعقوبة من رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، بسبب موقفه من المشاركة في مباراة “كل النجوم” المنتظرة.

ومن المقرر إقامة مواجهة كل النجوم، التي تجمع نخبة لاعبي الدوري الأمريكي بنظرائهم من الدوري المكسيكي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب “كيو 2” بمدينة أوستن، في ولاية تكساس.

وكانت رابطة الدوري الأمريكي قد أعلنت استدعاء ثنائي إنتر ميامي، ليونيل ميسي وجوردي ألبا، ضمن قائمة الفريق المشارك في المباراة، إلا أن مشاركتهما باتت محل شك، بعد غيابهما عن تدريبات الفريق التحضيرية للمباراة، دون تقديم تبرير رسمي من الجهاز الفني بقيادة نيكولاس إستيفيز، مدرب فريق أوستن إف سي، والمكلف بقيادة نجوم الدوري الأمريكي في المواجهة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة Miami Herald، فإن لوائح الدوري الأمريكي تفرض عقوبات على اللاعبين المختارين لمباراة كل النجوم في حال غيابهم دون سبب مقبول، حيث يعاقب اللاعب بالإيقاف لمباراة واحدة في بطولة الدوري المحلي.

وفي حال لم يشارك ميسي أو ألبا دون إعفاء رسمي أو تقرير طبي معتمد يثبت الإصابة، فقد يحرم الثنائي من خوض المواجهة المقبلة لفريق إنتر ميامي أمام سينسيناتي، والمقررة غدا السبت ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وحتى الآن، لم يصدر نادي إنتر ميامي أي بيان رسمي بشأن الحالة الطبية للاعبيه أو موقفهم من المشاركة، ما يفتح الباب أمام احتمالية تعرضهم للعقوبة في حال استمرار الغموض وعدم تقديم الأعذار المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.