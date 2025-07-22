تهديد بالإيقاف يلاحق ميسي قبل مباراة إنتر ميامي المرتقبة في الدوري الأمريكي

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن احتمال تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، لعقوبة من رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، بسبب موقفه من المشاركة في مباراة “كل النجوم” المنتظرة.

ومن المقرر إقامة مواجهة كل النجوم، التي تجمع نخبة لاعبي الدوري الأمريكي بنظرائهم من الدوري المكسيكي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب “كيو 2” بمدينة أوستن، في ولاية تكساس.

وكانت رابطة الدوري الأمريكي قد أعلنت استدعاء ثنائي إنتر ميامي، ليونيل ميسي وجوردي ألبا، ضمن قائمة الفريق المشارك في المباراة، إلا أن مشاركتهما باتت محل شك، بعد غيابهما عن تدريبات الفريق التحضيرية للمباراة، دون تقديم تبرير رسمي من الجهاز الفني بقيادة نيكولاس إستيفيز، مدرب فريق أوستن إف سي، والمكلف بقيادة نجوم الدوري الأمريكي في المواجهة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة Miami Herald، فإن لوائح الدوري الأمريكي تفرض عقوبات على اللاعبين المختارين لمباراة كل النجوم في حال غيابهم دون سبب مقبول، حيث يعاقب اللاعب بالإيقاف لمباراة واحدة في بطولة الدوري المحلي.

وفي حال لم يشارك ميسي أو ألبا دون إعفاء رسمي أو تقرير طبي معتمد يثبت الإصابة، فقد يحرم الثنائي من خوض المواجهة المقبلة لفريق إنتر ميامي أمام سينسيناتي، والمقررة يوم السبت القادم، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

حتى الان، لم يصدر نادي إنتر ميامي أي بيان رسمي بشأن الحالة الطبية للاعبيه أو موقفهم من المشاركة، ما يفتح الباب أمام احتمالية تعرضهم للعقوبة في حال استمرار الغموض وعدم تقديم الأعذار المطلوبة

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