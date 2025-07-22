فابريجاس يفجر مفاجأة بشأن مستقبل ميسي وإمكانية انضمامه لهذا النادي

أكد سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، أنه لا يمكن استبعاد أي شيء في كرة القدم، عندما سئل عن إمكانية انضمام ليونيل ميسي إلى فريقه.

فابريجاس يتحدث عن تجربته مع كومو

وقال فابريجاس خلال مؤتمر صحفي: "أنا سعيد جدا هنا، ومنذ اليوم الأول، لطالما أخبرت النادي بذلك وأنا شخص صادق للغاية".

وأضاف: "لم تكن لدي شكوك، فقد وقعت عقدا لأربع سنوات، وهذا لا يُفعل إلا إذا كنت مؤمنا بمشروع قوي".

وعن سر رفضه تأكيد بقائه بكومو عند نهاية الموسم الماضي، أوضح: "لم يكن كونتي يعلم ما سيفعله أيضا، فبعد فوزه بالاسكوديتو، قال إنه سيتحدث للنادي. كم مرة يُستبدل مدرب بعد قيادة فريق من دوري الدرجة الثانية للدوري الإيطالي؟ قد لا أكون مستعدا للخطوة التالية من المركز العاشر، لا يمكننا الجزم بذلك".

فابريجاس لا يستبعد انتقال ميسي إلى كومو

وقيل للإسباني فابريجاس إن زوجة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الحالي، كانت حاضرة في المدرجات خلال الفوز الودي لفريق كومو على ليل الفرنسي بنتيجة 3-2، وسئل عما إذا كان ممكنا أن يأتي الأسطورة الأرجنتيني لفريقه.

ورد سيسك قائلا: "لا يمكنك قول لا أبدا، لقد كان في منزلي لقضاء إجازته. نحن أصدقاء وكذلك زوجاتنا وأطفالنا".

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