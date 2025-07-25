ثنائي المقاولون العرب يحققان أداء مميزا في معايشة بنادي جيور إف سي المجري

نجح لاعبا نادي المقاولون العرب، محمد طارق (مواليد 2008) وأحمد خالد (مواليد 2007)، في تحقيق أداء مميز خلال فترة معايشة استمرت أسبوعين في نادي جيور إف سي المجري.

شارك اللاعبان الصاعدان في مباراتين وديتين، الأولى ضد فريق DAC السلوفاكي والثانية أمام فريق Ipswich Town الإنجليزي، حيث أظهر كلاهما مهارات عالية وأداءً لافتًا، مما جذب انتباه المدربين في النادي.

تأتي هذه الفرصة لتؤكد جهود مجلس إدارة نادي المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، في تطوير لاعبيهم وتوفير فرص الاحتراف للشباب.

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