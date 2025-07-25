الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ثنائي المقاولون العرب يحققان أداء مميزا في معايشة بنادي جيور إف سي المجري

ثنائى شباب المقاولون
ثنائى شباب المقاولون

نجح لاعبا نادي المقاولون العرب، محمد طارق (مواليد 2008) وأحمد خالد (مواليد 2007)، في تحقيق أداء مميز خلال فترة معايشة استمرت أسبوعين في نادي جيور إف سي المجري.

شارك اللاعبان  الصاعدان في مباراتين وديتين، الأولى ضد فريق DAC السلوفاكي والثانية أمام فريق Ipswich Town الإنجليزي، حيث أظهر كلاهما مهارات عالية وأداءً لافتًا، مما جذب انتباه المدربين في النادي.

تأتي هذه الفرصة لتؤكد جهود مجلس إدارة نادي المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، في تطوير لاعبيهم وتوفير فرص الاحتراف للشباب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيور اف سي المجري المقاولون العرب نادي المقاولون العرب محمد طارق احمد خالد نادي جيور اف سي المجري

مواد متعلقة

يسري عبد الغني يتفقد معسكر أشبال المقاولون في الإسماعيلية

براعم المقاولون العرب تبدأ الإعداد للموسم الرياضي الجديد

توج بآخر بطولتين مع الذئاب، المقاولون يتمنى الشفاء للمعلم حسن شحاتة

المقاولون العرب يعلن ضم نادر هشام لمدة 3 مواسم

الأكثر قراءة

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

"سكاكين بتقطعني"، المذيع إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

13 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل طمئنة من السيسي للمصريين

قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى، قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة وكيفية التقديم

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي والقناة الناقلة

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025

الإفتاء توضح حكم تناول المخدرات وتعاطيها

خدمات

المزيد

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة، عيار 21 يصل لهذا المستوى

تراجع لأقل من 49.14 جنيه، سعر الدولار بالبنوك صباح اليوم الجمعة 25-7-2025

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماركات سيارات نجوم الفن الشعبي والمهرجانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بحل الخلافات الزوجية

الإفتاء توضح حكم تناول المخدرات وتعاطيها

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالخير الكثير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية