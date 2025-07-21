الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المقاولون العرب يعلن ضم نادر هشام لمدة 3 مواسم

المقاولون العرب يعلن
المقاولون العرب يعلن ضم نادر هشام لمدة 3 مواسم، فيتو

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح ضم نادر هشام مدافع فريق مودرن السابق وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ووقع مدافع الفريق الجديد على العقد مع المقاولون لمدة 3 مواسم بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.


وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني.
ويعد نادر هشام سادس صفقات المقاولون العرب هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقاولون العرب نادر هشام نادي المقاولون العرب فريق مودرن محمد عادل فتحي طلعت محرم

مواد متعلقة

الاتحاد السكندري يلتقي المقاولون وديا استعدادا للموسم الجديد

المقاولون العرب يعلن ضم الحارس محمد فوزي

الأكثر قراءة

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، رابط سريع ومباشر للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها رسميا

خلال ساعات، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 في قنا على موقع فيتو

وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي ورئيس النادي عن تصرفاته مؤخرا

تعرف على حالة حسن شحاتة الصحية

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

هخلص وأكلمك، معلق مباراة الأهلي والملعب التونسي يتحدث في الهاتف على الهواء (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

استقرار سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالخير الكثير والرزق الوفير

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالحصول على مكافأة مالية

ما حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة أو سماعها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية