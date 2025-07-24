يسري عبد الغني يتفقد معسكر أشبال المقاولون في الإسماعيلية

قام يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، بزيارة لمعسكر فريقي الناشئين مواليد 2005 و2007 المقام حاليًا في الإسماعيلية.

رافقه خلال الزيارة محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني على فرق الشباب والناشئين، والدكتور إبراهيم البطل، مشرف مدربي حراس المرمى، والدكتور محمد سعيد، مخطط الأحمال، والدكتور فادي الجندي، المعد النفسي.

شملت الزيارة جولة تفقدية للمرافق المختلفة بالمعسكر، حيث اطلع عبد الغني على غرف اللاعبين والملاعب وصالة الجيم والمطعم. كما تابع مباراتين وديتين لعبهما الفريقان ضد فريق كهرباء الإسماعيلية.

في ختام الزيارة، أشاد يسري عبدالغني بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجهازان الفنيان، مثنيًا على التزام وانضباط اللاعبين، كونهم يمثلون اسم نادي المقاولون العرب. وأكد على أهمية هذا المعسكر في الإعداد للمشاركة في بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2026/2025.

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