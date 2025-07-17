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اقتصاد

تراجع النقد الأجنبي في روسيا نتيجة تحول المعاملات إلى الروبل الصيني

البنك المركزي الروسي،
البنك المركزي الروسي، فيتو

تشهد روسيا انحسارا في تدفقات العملات الأجنبية مع تنامي التحول في التجارة نحو التسوية بالروبل، ما يعكس تأثير جهود الغرب للحد من المعاملات المالية العابرة للحدود مع موسكو. 

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الروسي مساء الأربعاء أن أكثر من نصف صادرات البلاد تجري تسويتها حاليا بالروبل. أما المدفوعات بما يُعرف بـ"العملات الصديقة" وعلى رأسها اليوان الصيني، فقد تراجعت إلى نحو الثلث، بعد أن شكلت ما يقارب النصف في ذروتها قبل عام، بينما تمثل العملات "غير الصديقة" حاليًا 15% فقط من المدفوعات، بحسب وكالة بلومبرج.

يتزامن هذا التحول مع تراجع الصادرات الروسية بنحو 6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتسهم هذه التطورات مجتمعة في تقليص تدفقات العملات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، في وقت لا تزال فيه قدرة البلاد على الوصول إلى الأسواق العالمية محدودة.

اعتماد روسيا على اليوان

زادت روسيا من اعتمادها على اليوان، بعدما جمدت العقوبات الغربية المفروضة إثر غزوها لأوكرانيا في عام 2022 قدرتها على إجراء المعاملات بالدولار واليورو، غير أن هذا المسار البديل بدأ يفقد زخمه، منذ أن شددت الولايات المتحدة في منتصف عام 2024 العقوبات الثانوية على البنوك التي تتعامل مع كيانات روسية، وتوقف الصعود السريع لليوان في النظامين التجاري والمالي لدى روسيا، قبل أن ينعكس مساره ويتراجع. 

البنك المركزي الروسي، الذي سبق أن أعلن عن ارتفاع حاد في استخدام اليوان داخل النظام المصرفي الروسي، توقف منذ ذلك الحين عن نشر بيانات مفصلة. أما بورصة موسكو- حيث أصبح اليوان العملة الرئيسية الوحيدة المتداولة- فلم تعد تكشف عن حجم التداول.

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الشهر الماضي أن أحجام التداول تراجعت في مايو إلى أدنى مستوياتها خلال عامين، وظلت منخفضة خلال يونيو.

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ومع تزايد حصة الروبل في تسوية مدفوعات الصادرات، تراجع حجم مبيعات العملات الأجنبية من قبل المصدرين في السوق المحلية إلى أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2023 على الأقل، وذلك رغم قيامهم بتحويل ما يصل إلى 100% من العائدات، بحسب تقرير أصدره البنك المركزي هذا الشهر.

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