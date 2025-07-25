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ثقافة وفنون

بعد صورتها في المستشفى، أنغام تثير قلق جمهورها بسبب هذا المرض

أنغام
أنغام

عادت الفنانة أنغام، لتصدر التريند من جديد، وذلك بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام”، والتي ظهرت وهي نائمة على سرير داخل أحد المستشفيات الكبرى خارج مصر.

في هذا السياق، بدأ الجمهور في السؤال عن “المرض” الذي أصيبت به أنغام، وذلك بعد إثارة الجدل بنشر تكهنات الفترة الماضية، عن إصابتها بورم في الثدي.

وحاول الكثير من المقربين لأنغام، بعدم الإفصاح عن مرضها، رغم إعلانها، عن تواجدها في أوروبا، لعمل بعض الفحوصات، والتحاليل، إلا أن الصورة التى نشرت أحدثت قلقا كبيرا بين جمهورها ومحبيها.

على الجانب الآخر، كانت أنغام أكدت خلال بيان أصدره مكتبها الإعلامي، أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول إصابتها بـ مرض سرطان الثدي، وأنها بالفعل سافرت إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد إصابتها بأزمة صحية بالبنكرياس.

ألبوم أنغام القادم

وأعلن البيان كذلك خطط أنغام المستقبلة، حيث كانت تعمل على ألبومها لهذا العام، فمن المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال تسجيل أغاني الألبوم، والمقرر أن يكون من إنتاج شركتها الخاصة، ومن المقرر أن تتعاون فيه مع أمير طعيمة، وأكرم حسني، وغيرهما.

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