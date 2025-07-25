الأهلي يتحدى البنزرتي وديًا اليوم.. الأحمر يختتم معسكره غدًا.. تعادل وفوز للشياطين الحمر في المواجهات السابقة.. وتصريحات مثيرة لـ بن شرقي

يلتقي فريق الأهلي فريق البنزرتي، مساء اليوم الجمعة، في آخر مبارياته بمعسكر تونس الذي ينتهي غدا السبت.

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في مدينة طبرقة التونسية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كواليس مران الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة فريق البنزرتي التونسي اليوم الجمعة.

مران الأهلي

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي تدريبه أمس بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وكان بطل الدوري المصري حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية غدا السبت قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنزرتي

المباراة الأولى

وجاءت أول المواجهات بين فريق الأهلي أمام نظيره البنزرتي التونسي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، وتعادل فريق الأهلي دون أهداف في تونس.

المباراة الثانية

وكانت مباراة العودة من ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

عودة الشحات

كما يستعيد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي خدمات حسين الشحات فى مباراة البنزرتي الودية اليوم بعد غيابه عن مباراة الملعب التونسي بسبب الاصابة العضلية حيث انتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية مؤخرًا وأصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى ودية اليوم.

بن شرقي يعدد مزايا معسكر الاهلي

من جانبه أكد أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي، أن اللعب للقلعة الحمراء ليس سهلا ويتطلب شخصية قوية وقادرة على تحمل الضغوط نظرا للملايين التي تشجع الفريق، وتتمنى من اللاعبين الفوز بالبطولات، ومنظومة الأهلي توفر كل عوامل النجاح وهو ما يدفع الجميع للبحث عن إسعاد الجماهير.

وأضاف بن شرقي في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: سعيد بتواجدي في الأهلي، ولا يوجد ما يصف شعوري بذلك عند اللعب أمام جماهيره التي تدفعني كل يوم لأترقب المشاركة في المباريات.. عندما انضممت للأهلي وجدت استقبالًا رائعًا من اللاعبين والإدارة والجماهير وهو ما يمنحني دوافع لإسعاد الجماهير بشكل عام.



وأكد أن وجود أسماء مميزة في كل المراكز أمر إيجابي للغاية، ويساعد الجهاز الفني خاصة أن الموسم القادم سوف يكون حافلًا بالعديد من المواجهات القوية بمختلف البطولات، ووجود لاعبين أصحاب خبرات يرفع من درجة التنافس حتى خلال التدريبات، وأي لاعب يشارك يحظى بدعم من الجميع، والحديث الذي يسمعه منذ اليوم الأول استمرار انتصارات الفريق هو الأهم والجهاز الفني صاحب الرؤية الأبرز، مشددًا على أن الجميع يعرف قيمة الأهلي وأي لاعب ينضم إليه يعرف جيدًا أنه طريق الفوز بالبطولات.

وقال: أحاول تقديم كل ما يمكنني لكي أساهم في تحقيق الانتصارات والبطولات.. بدايتي مع الأهلي كانت رائعة بعد أن سجلت في أول لقاء خلال مباراة قمة، وكانت مهمة لأثبت للجميع أنني أرغب في تحقيق ما أسعى إليه مع الأهلي، والحمد لله سجلت هدفًا وكنت أتمنى الفوز خلال هذه المواجهة، والحمد لله كنت موفقًا في صناعة هدف رائع لمحمد بن رمضان، وهو أمر يحدث من خلال التمركز والرؤية والتفاهم بين عناصر الفريق.

وانتقل بن شرقي للحديث عن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق كان يتطلع للذهاب إلى أبعد ما يمكن، واللاعبون شعروا بالحزن بعد البطولة، على الرغم من الأداء المميز أمام بورتو ولم يكن هناك فارق مع أحد أفضل أندية أوربا، وجماهير الأهلي كانت رائعة للغاية وأبهرت الجميع، ونتفهم شعورهم بالحزن، خاصة أن الأهلي استفاد من هذه المشاركة، ويتطلع للعودة من جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.