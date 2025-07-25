إجلاء الدفعة الرابعة من عائلات عشائر بدو السويداء إلى درعا (فيديو وصور)

أعلنت السلطات السورية، فجر اليوم الجمعة، إجلاء الدفعة الرابعة من عائلات العشائر البدوية التي كان أفرادها محتجزون في السويداء، إلى مراكز إيواء مؤقتة في محافظة درعا.

واستقبلت درعا 248 فردًا من عشائر البدو (غالبيتهم نساء وأطفال) كانوا محتجزين في السويداء، وذلك ضمن القافلة الرابعة التي انطلقت من قرية ريما اللحف إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب وكالة "سانا".



وانطلقت القافلة، وهي الرابعة، من قرية "ريما اللحف" بريف السويداء إلى مراكز إيواء مؤقتة في "داعل" و"النعيمة" و"اليادودة" و"المزيريب"، بريف درعا.

بمتابعة من العميد أحمد الدالاتي قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، خرجت مساء اليوم الدفعة الرابعة التي ضمّت عائلات من البدو كانوا محتجزين في مدينة السويداء، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق التهدئة وضمان سلامة المدنيين.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/XxCFMfebI2 — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) July 24, 2025

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الدفعة الرابعة التي ضمّت عائلات من البدو كانوا محتجزين في مدينة السويداء، خرجت بمتابعة من قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق التهدئة وضمان سلامة المدنيين.

خروج قافلة تقل ٢٤٨ شخصا من عشائر البدو من السويداء، ونقلهم إلى محافظة درعا.#السويداء#درعا#سانا pic.twitter.com/eVAG106Rnu — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) July 24, 2025

مشاهد لإجلاء 248 شخصًا من عشائر البدو من السويداء، ونقلهم إلى محافظة درعا.#السويداء#درعا#سانا pic.twitter.com/uVasxV75Nt — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) July 24, 2025

وأشارت "سانا" إلى أنه تم تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية، مع الدعم النفسي اللازم والإسعافات الأولية للمحتاجين، ريثما يتم تأمين عودة كريمة وآمنة لهم إلى منازلهم.

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