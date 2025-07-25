المبعوث الأمريكي يكشف عن لقاء إسرائيلي سوري في باريس

أعلن السفير الأمريكي في أنقرة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أنه اجتمع مساء الخميس مع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس لامتصاص الاحتقان بين الطرفين.

وقال توم باراك في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "التقيت بمسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس هذا المساء.. كان هدفنا تخفيف التوترات وقد نجحنا في ذلك".

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن جميع الأطراف أكدت التزامها بمواصلة هذه الجهود.

وكان المبعوث الأمريكي قد شدد، في تدوينة سابقة، على أنه "لا يمكن احتواء تصاعد الأعمال العدائية إلا باتفاق على وقف العنف، وحماية الأبرياء، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتجنب المخاطر"، بعد أحداث دامية شهدها الجنوب السوري.



وجرت هذه المفاوضات على خلفية التصعيد الأخير في الوضع في جنوب سوريا، حيث وقعت اشتباكات في محافظة السويداء.

وتشهد محافظة السويداء جنوب سوريا أوضاعا أمنية وإنسانية حرجة للغاية نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات من العشائر البدوية ومقاتلين من الطائفة الدرزية وعناصر من قوات الأمن وتصاعدت منذ 12 يوليو الجاري.

وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 814 شخصا بينهم نساء وأطفال وأفراد من الطواقم الطبية والإعلامية، وإصابة أكثر من 903 بجروح، حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وشنت إسرائيل غارات جوية عدة جنوب سوريا وفي دمشق العاصمة، زعمت أنها دفاعا عن الدروز، مما زاد من تعقيد الوضع.

كما أعلنت الحكومة السورية مرات عدة عن وقف إطلاق نار واتفاقات تهدئة، ودخلت قوات الأمن لفرض السيطرة، ولكن العنف ما يزال مستمرا في بعض المناطق.

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