مدبولي: تشغيل أول مفاعل نووي في 2028، واحتياطات ضخمة للذهب بمنجم السكري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك احتياطات ضخمة من الذهب في منجم السكري، مشيرًا إلى أن شركة أنجلو جولد العالمية أشادت بهذه الاحتياطات الواعدة، وهو ما يعكس الإمكانات التعدينية الكبيرة التي تزخر بها البلاد.

وأشار مدبولي إلى أن الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب، باتت ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، لافتًا إلى استمرار العمل لزيادة الإنتاج والاستفادة القصوى من هذه الثروة القومية.

وفيما يخص مشروع محطة الضبعة النووية، قال مدبولي إن هذا المشروع الذي كان حلمًا للمصريين لعقود طويلة، أصبح اليوم واقعًا ملموسًا، بفضل الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على الالتزام الصارم بالبرنامج الزمني للمشروع.

ولفت إلى أن هناك تأخيرات بسيطة في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية سيتم تلافيها، ويوجد 24 ألف خبير ومهندس مصر في أرض المشروع منهم 80% مصريين، والجانب الروسي أشاد بالكفاءات المصري وأكد استعانته به في مشروعات نووية أخرى ونؤكد أن إنتاج محطة الضبعة النووية يتجاوز ما ينتجه السد العالي".

وأوضح أن تشغيل أول مفاعل نووي سيكون في النصف الأول من عام 2028، على أن يتم تشغيل باقي المفاعلات تباعًا خلال عام 2029، ما يمثل نقلة نوعية لمصر في مجال الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محطة الضبعة ستضيف 4800 ميجا وات من الطاقة النظيفة، مما يدعم توجه مصر لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة، مؤكدًا أن ذلك يأتي تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

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