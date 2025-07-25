كنت مفستكة، منة القيعي تروي قصة إصابتها بإجهاد في حفل زفافها وماذا فعل أحمد سعد (فيديو)

من كورونا بعد الخطوبة لإجهاد يوم الفرح، واصلت الشاعرة الغنائية منة القيعي كشف حالتها الصحية، مؤكدة تعرضها لحالة شديدة من الإجهاد أثناء حفل زفافها على الفنان يوسف حشيش، بسبب الرقص والغناء المتواصلين.

وقالت منة القيعي خلال استضافتهما في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة ON: "قبل الزفة كانت مشكلتي إن ضربات القلب فوق الـ 100 علطول، وكنا عاملين خطة كل ساعة يقعدوني ربع ساعة من غير ما حد يلاحظ، لكن الدنيا كانت زحمة وحبايبنا كتير، ما لحقتش أقعد ومن فرحتي نسيت نفسي، وعمالة أغني وأزغرد".

وأضافت: "قبل ما أحمد سعد يطلع يغني، وقفنا علشان فرقته تستعد، وقلت ليوسف حشيش أنا تعبانة حاسة مش قادرة أقف، ودخلنا الباك ستيج وابتدى يتسحب عندي دكتور واثنين، وكان كل خوفي وعمالة أقول ليوسف مش عايزة حد يقول دي عروسة مفستكة، عايزة الناس تقول يومي حلو".

وكشفت منة عدلي القيعي رد فعل النجم أحمد سعد عندما علم بما حدث قائلة: "أحمد سعد دخل الباك ستيج وزعق لنا وشخط فيَّ بهزار طبعا وقال لي إنت جاية عندي وتقعي قومي، ده اللي كنت خايف منه".

وفي نفس الحلقة كشفت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها عقب حفل خطوبتها، والتي تبيَّن لاحقًا أنها نتيجة توابع الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت: "أنا بعد الخطوبة مباشرة، وخلالها حسيت إنِّي مش في لياقتي، وبعدين نفسي بدأ يتدهور، ورحت لأطباء وعملت فحوصات وطلعت سليمة، لكن ضربات قلبي كانت بتتسارع من غير مجهود".

"اختناق يومي.. جلسات تنفس 4 مرات في اليوم"

وأوضحت منة القيعي، أنها مرت بفترة عصيبة امتدت لأكثر من سبعة أشهر، تخللتها جلسات تنفس متكررة وشعور دائم بالاختناق، مضيفة:"مكنتش قادرة أقول لخطيبي إني تعبانة، والموضوع كان مرهق نفسيًا، خصوصًا وإحنا داخلين على موسم رمضان، وهو كان بيوديني للدكاترة".

وتابعت: "كنت باخد جلسات تنفس 3 أو 4 مرات في اليوم، وفي أوقات كنت بأخد الجلسة في الشارع من شدة الاختناق".

اكتئاب وتشخيص متأخر.. "توابع كورونا"

منة القيعي أشارت أيضًا إلى دخولها في حالة من الاكتئاب نتيجة تدهور حالتها الصحية، إلى أن توصّل الأطباء بعد سلسلة من الاستشارات إلى التشخيص الصحيح، حيث قالت: "كنت بتعالج ومفيش سبب ظاهر، لحد ما اتضح إنها توابع كورونا، اللي خلت جسمي ضعيف جدًا ومش قادر يعمل أي مجهود".

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