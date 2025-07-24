الجمعة 25 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تعب دائم واختناق وضعف عام، منة القيعي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية بعد الخطوبة

منة عدلي القيعي،
منة عدلي القيعي، فيتو

كشفت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها عقب حفل خطوبتها، والتي تبيَّن لاحقًا أنها نتيجة توابع الإصابة بفيروس كورونا.

 

وخلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة ON، قالت منة: "أنا بعد الخطوبة مباشرة، وخلالها حسيت إنِّي مش في لياقتي، وبعدين نفسي بدأ يتدهور، ورحت لأطباء وعملت فحوصات وطلعت سليمة، لكن ضربات قلبي كانت بتتسارع من غير مجهود".

 

"اختناق يومي.. جلسات تنفس 4 مرات في اليوم"

وأوضحت منة القيعي، أنها مرت بفترة عصيبة امتدت لأكثر من سبعة أشهر، تخللتها جلسات تنفس متكررة وشعور دائم بالاختناق، مضيفة:"مكنتش قادرة أقول لخطيبي إني تعبانة، والموضوع كان مرهق نفسيًا، خصوصًا وإحنا داخلين على موسم رمضان، وهو كان بيوديني للدكاترة".

وتابعت: "كنت باخد جلسات تنفس 3 أو 4 مرات في اليوم، وفي أوقات كنت بأخد الجلسة في الشارع من شدة الاختناق".

 

اكتئاب وتشخيص متأخر.. "توابع كورونا"

منة القيعي أشارت أيضًا إلى دخولها في حالة من الاكتئاب نتيجة تدهور حالتها الصحية، إلى أن توصّل الأطباء بعد سلسلة من الاستشارات إلى التشخيص الصحيح، حيث قالت: "كنت بتعالج ومفيش سبب ظاهر، لحد ما اتضح إنها توابع كورونا، اللي خلت جسمي ضعيف جدًا ومش قادر يعمل أي مجهود".

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