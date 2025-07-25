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ثقافة وفنون

يوسف حشيش يكشف كواليس صعبة بعد ارتباطه بـ منة عدلي القيعي

يوسف حشيش ومنة عدلي
يوسف حشيش ومنة عدلي القيعي، فيتو

كشف يوسف حشيش، زوج الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أنه مرَّ بظروف مهنية صعبة تزامنت مع فترة اتخاذه قرار الارتباط والزواج، قائلًا: "جت لي مشاكل في الشغل ومفيش شغل بيتم للآخر، وكل المشروعات كانت بتتلغي".

 

من قرار عدم الارتباط.. إلى الزواج

ومازح حشيش الجمهور بقوله عن ارتباطه بـ منة القيعي: "كنت داخل سنة 2024 مقرر لا ارتبط.. دخلت اتجوزت"، مشيرًا إلى أن قراره المفاجئ بالزواج جاء في وقت لم يكن فيه مستقرًّا ماديًّا على الإطلاق، على عكس ما كان يتمنى".

 

الدعم الأسري لعب دورًا حاسمًا

وأضاف يوسف: "كنت مطمئن على مستقبلي في السنة اللي قبلها، ومنة وعائلتها مشكورين وقفوا معايا"، مؤكدًا أنه دخل الزواج وهو يعي تمامًا أنه بمواصفات "عريس يقلق أهل العروسة" بسبب حالته المادية غير المستقرة.

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يوسف حشيش زوج منة عدلي القيعي منة عدلي القيعي برنامج معكم منى الشاذلى منى الشاذلي

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