تفاصيل قرض مشروع صيانة كاوتش في بنك مصر

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية تقديم قرض لمشروع صيانة كاوتش بفائدة قليلة.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه متاح تمويل المشروع بالفعل وذلك في حالة استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة علمًا بأن تمويل المشروعات الصغيرة Express هو منتج تمويل (قروض / مرابحات) لعملاء بنك مصر الحاليين سواء منشآت فردية أو شركات الأشخاص.

وأيضا العملاء الجدد منشآت فردية، يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة القائمة قروض متوسطة الأجل بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات ويبدأ التمويل من مائة ألف جنيه مصري وحتى 5 ملايين جنيه مصري.

ويمكنك تقديم طلبك عبر الإنترنت للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة بنك مصر أونلاين، إذا كان مشروعك بحاجة لتمويل شراءمعدات/آلات جديدة أو مخزون/مواد خام. وللتقديم اضغط على هذا الرابــط

المدة المقررة لنشاط المشروعات

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن المدة المقررة لنشاط المشروعات التي يمكن الحصول على قرض بضمانها من فروع البنك.

وحدد مسئولو بنك مصر ضمن شروط تمويل المشروعات ضرورة أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة).

كما تضم شروط الحصول علي قرض المشروعات في بنك مصر مايلي:

_يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد.

_أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في تاريخ استحقاق القرض، وفى حالة زيادة العمر عن 65 عامًا يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

_أن يجيد العميل أو ضامنة القراءة والكتابة على الأقل.

_يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معًا وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

_ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرًا أو ضامنًا لعميل آخر.

_في حالة وجود تقييم رقمي في تقرير الاستعلام الائتماني I-Score يجب أن يكون مرضى على الأقل لكل من العميل والضامن والشركاء وجيد على الأقل للمنشأة، وعدم وجود إجراءات قضائية ضد العميل، وأن يكون العميل والضامن والشركاء والمنشأة غير مدرجين بالقوائم السلبية طرف أحد البنوك مع الالتزام بمعايير الانتظام والمتأخرات.

_أن تكون قيمة القسط الشهري للقرض تتناسب مع أرباح العميل من النشاط.

_ألا توجد ضمانات تبادلية بين المدين والضامن.

_عدم حصول العميل على قروض مشروعات صغيرة قائمة وذلك قبل الموافقة على منح التمويل متناهي الصغر.

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