المعمل الجنائي يعاين حريق عقار من 4 طوابق بمنشأة القناطر

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في عقار مكون من 4 طوابق، بمنشأة القناطر، للوقوف علي أسباب الحادث وحصر التلفيات.

اندلاع حريق في عقار طوابق

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في عقار بمدينة منشأة القناطر، انتقلت على الفور قوات الأمن وتم فرض كردون أمني بينما سيطرت سيارات الإطفاء على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية سبب اندلاع الحريق، أنه نشب فى محل زيوت داخل عقار مكون من 4 طوابق بمنشأة القناطر في الجيزة، بسبب ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

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