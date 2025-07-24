الخميس 24 يوليو 2025
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وكيل وزارة التموين بدمياط يشن حملات مكثفة لملاحقة المتلاعبين في المواد البترولية (صور)

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط

 واصلت مديرية التموين والتجارة بقيادة مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملاته المكثفة لملاحقة المتلاعبين في المواد البترولية.

ضبط فجرى لسيارة تهريب

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط،

قاد وكيل الوزارة فجر اليوم حملة تموينية نوعية استهدفت إحدى السيارات التي تقوم بتهريب المواد البترولية، حيث تم رصدها وضبطها محملة بـ ٨٠٠٠ لتر سولار قبل ترويجها في السوق السوداء.

وقد تم التحفظ على السيارة وسائقها، وتفريغ حمولتها بإحدى محطات الوقود المعتمدة لحين صدور قرار النيابة العامة في الواقعة.

وكيل وزارة التموين بدمياط يوجه ضربة موجعة وضبط سيارة محملة بـ ٨٠٠٠ لتر سولار قبل تهريبها.  لمافيا تهريب السولار
وكيل وزارة التموين بدمياط يوجه ضربة موجعة وضبط سيارة محملة بـ ٨٠٠٠ لتر سولار قبل تهريبها.  لمافيا تهريب السولار

 

 

إحالة المتهمين للنيابة

تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم السيارة والسائق إلى قسم الشرطة، لعرضهم على السيد وكيل النائب العام للتصرف القانوني.

رافق الحملة الأستاذ مجدي المغلاوي مدير إدارة التجارة الداخلية، وعدد من رجال الضبطية التموينية.

حملات متواصلة لضبط المخالفين

وتعد هذه الواقعة واحدة ضمن عدة ضربات متتالية وجهتها مديرية التموين بدمياط مؤخرا ضد مهربي البنزين والسولار، في إطار خطة الوزارة للتصدي الحاسم لأي ممارسات تضر بالدعم وتؤثر على مصالح المواطنين.

مناشدة للمواطنين

من جانبه، ناشد وكيل وزارة التموين بدمياط المواطنين والمجتمع المدني بالتعاون والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري أو ممارسات احتكارية، مؤكدا أن جهود التصدي للتلاعب لن تتوقف.

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