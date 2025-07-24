الحوثيون: ندرس خيارات تصعيدية إضافية في ظل مأساة غزة

قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس: “مع المأساة في قطاع غزة نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية”.

جماعة الحوثي تدرس خيارات تصعيدية ضد إسرائيل



وأضاف عبدالملك الحوثي: نطور قدراتنا العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه وفتح منافذ للعبور لنصرة الشعب الفلسطيني هو ما نتمناه ونسعى إليه.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطات الإسرائيلية أعلنت عملية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الصاروخ ربما سقط في الطريق ولن تطلق أي صافرات إنذار.

ومن جانبها قالت "القناة 14" العبرية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة على خطة هجومية كبيرة ضد الحوثيين بزعم وضع حد للحوادث الإرهابية وعمليات الإطلاق العديدة على إسرائيل.

وأفادت بأن ذلك جاء في أعقاب تصريح وزير الدفاع يسرائيل كاتس الليلة الماضية بأن غزة واليمن هما الساحتان الرئيسيتان المتبقيتان.

وصرح مسؤول أمني رفيع المستوى في هذا الشأن: "نحن نبني قدرات، وسنعرف كيفية تفعيلها حالما يتخذ المستوى السياسي قرارا بذلك".

وأضاف: "ما أنجزناه في 12 دقيقة في إيران، سنعرف أيضا كيف نفعله في اليمن".

وأشار وزير الدفاع، مساء الثلاثاء خلال تقييم شامل للوضع على الساحة الإقليمية، إلى أن ثمة جبهتين مفتوحتين على الساحة هما قطاع غزة واليمن، وذلك على خلفية الهجوم على اليمن هذا الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه إسرائيل.

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