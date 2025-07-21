الأمم المتحدة: إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن إسرائيل "ملزمة بالسماح وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة" من قبل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في المنطقة.

وأشار المتحدث في تصريحات رسمية إلى أن "غزة تعاني من نقص حاد في الضروريات الأساسية للحياة"، في إشارة إلى تفاقم أزمة الغذاء والمياه والرعاية الصحية التي يعاني منها أكثر من مليوني شخص داخل القطاع المحاصر.

وأضاف أن الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، "يشعر بالفزع إزاء الانهيار المتسارع للأوضاع الإنسانية في غزة"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذا التدهور وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات الأممية من خطر المجاعة وتفشي الأمراض في غزة، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والدمار الواسع للبنية التحتية.

الأمم المتحدة: سكان غزة يعيشون حالة من الرعب والفوضى تصل إلى مرحلة الموت

قالت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، إن ما يقرب من 88% من قطاع غزة متأثر بأوامر التهجير أو يقع ضمن المناطق العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت الأمم المتحدة: "يحشر الآن نحو 2.1 مليون مدني ممن هجروا عدة مرات في المساحة الضئيلة المتبقية بقطاع غزة"، لافته إلي أن ما يعيشه سكان غزة من رعب وفوضى الآن يصل إلى مرحلة الموت.

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

قالت وزارة الصحة في غزة صباح السبت إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في القطاع منذ بداية العام.

نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

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