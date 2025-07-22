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تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات القبول بالكليات للعام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
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تنسيق الجامعات 2025، ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، وبعدها ينصب اهتمام الطلاب على تنسيق الجامعات 2025، ومؤشرات القبول بالكليات للعام الدراسي الجديد.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة، ليبدأ موقع التنسيق الإلكتروني ومعامل التنسيق بالجامعات في تلقي وتسجيل رغبات الطلاب.

وبالرغم من عدم إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى الآن، إلا أن مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات، بدأت تتضح، حيث تعتمد المءشرات هذا العام بشكل كبير على الحد الأدنى للقبول في العام الماضي 2024، وربما تزيد النسب أو تنخفض بقيم قليلة.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير، مؤشرات تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاث، علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي.

أولا: مؤشرات تنسيق الجامعات شعبة علمي علوم

من المتوقع أن تكون نسب القبول بكليات علمي علوم 2025 كالآتي:
كلية الطب: من 91% إلى 92.5%

كلية طب الأسنان: من 90.5% إلى 91.5%

كلية الصيدلة: من 89% إلى 90%

كلية العلاج الطبيعي: من 88.5% إلى 89.5%

كلية الطب البيطري: من 86.5% إلى 87.5%

ثانيا: مؤشرات تنسيق الجامعات شعبة علمي رياضة

من المتوقع أن يكون الحد الادنى للقبول بكليات شعبة علمي رياضة 2025 كالآتي:

كلية الهندسة: من 83% إلى 85%

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: بين 80% إلى 83%

كلية التخطيط العمراني والفنون التطبيقية: من 77% إلى 80%.

ثالثا: مؤشرات تنسيق الجامعات شعبة أدبي

أما بالنسبة للشعبة الأدبية 2025 فإنها من المتوقع أن تكون كالآتي:
كلية الإعلام: من 83% إلى 85%.

كلية الألسن: من 82% إلى 84%.

كلية الآثار: من 83% إلى 80%.

كلية الآداب: من 72% إلى 75%.

كليات التربية والحقوق والخدمة الاجتماعية: من 65%.
 

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