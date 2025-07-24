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تنسيق الجامعات 2025، ارتفاع عدد المسجلين لأداء اختبارات القدرات إلى 87 ألف طالب

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الخميس، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن ٨٧ ألف طالب وطالبة. 

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني:

 

وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)
٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)
٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان
٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان
٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا
٦. كليات علوم الرياضة

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

تعليمات هامة للطلاب خلال اختبارات القدرات

 وحذرت وزارة التعليم العالي الطلاب من بعض الأمور المهمة في اختبارات القدرات، كما وجهت بعض التعليمات التي من الضروري الالتزام بها وهي كالتالي: 

  • ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
  • الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.
  • غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.
  • ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ وكذلك الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمساعدتهم في التسجيل وأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتي تم نشرها على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز).

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