العثور على جثمان شخص في ترعة بطنطا

عثر الأهالي، منذ قليل، على جثمان رجل في العقد الرابع من العمر غارقًا داخل ترعة قرية سبرباي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وذلك عقب ساعات من الإبلاغ عن اختفائه.

وتبين أن الجثمان يعود لشخص يُدعى "ع.م.ا" من أبناء القرية حيث تم انتشاله من قبل الأهالي وتم إخطار الجهات الأمنية بمحافظة الغربية التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث.

ويجري حاليًا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة الجهات الأمنية بمحافظة الغربية تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن بعد العرض على الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

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