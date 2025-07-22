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محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية هاتفيا ويستعد لتكريمهم غدًا بديوان المحافظة

محافظ الغربية يهنئ
محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية العامة، فيتو

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، عددًا من الاتصالات الهاتفية بأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، حيث قدم لهم التهنئة على تفوقهم ونتائجهم المشرفة، مؤكدًا أن ما حققوه يُعد مصدر فخر ليس لأسرهم فحسب، بل لمحافظة الغربية بأكملها.

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وقد شملت الاتصالات الطالب عمر سعد الدين كامل عبد العزيز شحاتة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم) – نظام STEM، والطالبة ندى رمضان محمد عطا صالح، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (رياضيات)، والطالبة مريم محمد سامي السيد محمد الجرواني، الحاصلة على المركز التاسع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم).

وخلال حديثه مع الطلاب، أشاد محافظ الغربية بجهودهم وإصرارهم وتميزهم، واعتبر تفوقهم نموذجًا يُحتذى به لأبناء المحافظة، كما وجه الشكر لأسرهم على ما قدموه من دعم وتربية صالحة ساعدت على تحقيق هذا النجاح.

وأكد محافظ الغربية خلال المكالمات أن محافظة الغربية تفخر دومًا بأبنائها المتفوقين، وتحرص على دعمهم ورعايتهم باعتبارهم الثروة الحقيقية لمستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة تضع التعليم والطلاب المتفوقين في مقدمة أولوياتها.

وفي ختام الاتصالات، وجَّه اللواء أشرف الجندي دعوة رسمية للطلاب الثلاثة وأسرهم للحضور إلى ديوان عام المحافظة غدٍ الأربعاء، لتكريمهم تقديرًا لتفوقهم وتكليلًا لجهودهم، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على تشجيع المتفوقين والاحتفاء بالنجاح والتميز في مختلف المجالات.

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