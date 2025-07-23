رئيس التعبئة والإحصاء يطّلع على تطورات العمل في محطة الضبعة النووية

قام اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيارة ميدانية إلى موقع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

زيارة رئيس جهاز التنظيم والإدارة لموقع محطة الضبعة النووية

وكان في استقباله الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ولفيف من قيادات الهيئة، حيث عُقد اجتماع رسمي تم خلاله استعراض أبرز مستجدات المشروع ومؤشرات التقدم في مختلف مراحله.

تضمنت الزيارة جولة ميدانية شاملة داخل الموقع، اطلع خلالها على مراحل التنفيذ الحالية والتقنيات الحديثة المعتمدة، والتي تُنفذ وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة النووية.

مشروع محطة الضبعة النووية

وأكد اللواء خيرت بركات أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد من أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وتوفير مصادر طاقة كهربائية مستقرة وآمنة تواكب متطلبات النمو الاقتصادي.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف حلمي عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الدولة بمتابعة تنفيذ مشروعاتها القومية، وتعزز مسارات التعاون المؤسسي بين الهيئة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ضوء رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.



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